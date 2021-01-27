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Bilim Kurulu toplanıyor! Yüz yüze eğitim ve yasakların gevşetilmesi gündemde

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Korona yasaklarının sonuçları ve aşılama süreci masada...

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak, devam eden aşılama süreci ele alınacak ve aşı takvimi gözden geçirilecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak...

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