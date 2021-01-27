AÖF sonuçları açıklanıyor 2021 güz dönemi sonuçları ne zaman?

AÖF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren açıköğretim öğrencileri için güz dönemi final sınavı sona erdi. Sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekerken, en çok merak edilen konular arasında bahar dönemi sınavları yer aldı. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak? İşte haberin detayları... .

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final oturumu, 16-17-18 ve 23-24-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Güz dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler arasında merak konusu. Peki, 2021 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

“Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşen AÖF ara dönem sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 4 gün içerisinde 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.

Güz dönemi final sınavı sonuçlarının da 4 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler sınav sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabilirler.

2020-2021 AÖF bahar dönemi sınav programı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıtları 15 Şubat tarihinde başlayacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilen kayıt yenileme işlemleri 25 Şubat tarihine kadar yapabilecek.

Mazeretli kayıtlar ise 26 Şubat tarihinde olacak. İşte 2020-2021 Bahar dönemi sınav programı…

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 8 Ağustos 2021