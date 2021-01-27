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MSB açıkladı: FETÖ'cü şahıs Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ''Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıs, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.'' açıklamasında bulundu.

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MSB, ''Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıs, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.'' açıklamasında bulundu.

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