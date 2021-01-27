KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı! Bakan Selçuk'tan önemli uyarılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Selçuk, "Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek" dedi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 için 22-29 Aralık'ta tercih yapılabileceğini duyurdu. KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek. Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak."