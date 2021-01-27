Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak yazı: Covid-19’un ilacı Türkiye’den çıkabilir

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Prof. Dr. Hasan Önal’ın Covid-19 tedavisi ile ilgili çok önemli bir çalışmasının olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın bu çalışmaya hızlı biçimde izin vermesi gerektiğini söyledi.

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Sunduğu Teke Tek programında Prof. Dr. Hasan Önal’ı konuk ettiğini anlatan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Prof. Dr. Önal’ın Covid-19 tedavisi için önemli çalışması olduğunu belirterek "Eğer gerekli izinler bir an önce verilir ve bu çalışma yürütülüp umulan sonuç elde edilirse, artık hayatımızın bir parçası olacağı kesin olan Covid-19’un ilacı Türkiye’de bulunmuş olur." ifadelerini kullandı.

Prof. Önal'ın çalışması

Altaylı, ‘Covid-19’un ilacı Türkiye’den çıkabilir’ başlıklı yazısında, Önal'ın çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: Oxford’dan Stanford’a kadar pek çok önemli üniversite Prof. Hasan Önal’ın bu çalışmasını temel alan araştırmalar yürütüyor, tabii Önal ile bağlantılı olarak.

Prof. Önal, quercetin'in kan sulandırıcı özelliğinin post covid sonrası iyileşme dönemini kısalttığını ve endotel olarak adlandırılan damar içi dokuyu da hızla tamir ettiğini de düşünüyor.

Hasan Önal’ın quercetin'in emilimini kolaylaştırmak için C vitamini ile karıştırdığı formülü Tarım Bakanlığı tarafından da gıda takviyesi olarak onaylandı.

Hasan Önal şimdi de quercetin'i metabolizmaya daha hızlı sokabilmek için iki şeker molekülü ile birleştireceği izoquercetin için çalışıyor.

Ancak benim asıl değinmek istediğim bu konu değil.

'Sağlık Bakanlığı’nın çok hızlı biçimde izin vermesi gerek'

Önal’ın Covid tedavisi ile ilgili çok daha önemli bir çalışması var.

Prof. Önal, Angiotensin 1-7 seviyelerinin ve Angiotensin2 ATR1 ile olan dengesinin Covid’in ağır geçirilmesinde ve mortalitede çok büyük önemi olduğunu, angiotensin 1-7 seviyelerini yükseltip dengeyi sağlayarak hastalığın çok hafif atlatılmasını sağlayabileceğini düşünüyor.

Prof. Önal’ın bu çalışmasına Sağlık Bakanlığı’nın çok hızlı biçimde izin vermesi gerek.

Eğer gerekli izinler bir an önce verilir ve bu çalışma yürütülüp umulan sonuç elde edilirse, artık hayatımızın bir parçası olacağı kesin olan Covid-19’un ilacı Türkiye’de bulunmuş olur.

Böylece aşıyı Almanya’da bulan iki Türk’ün yanına ilacı Türkiye’de bulan Türk’ü de yazmış oluruz.

Yeter ki Bakanlık bu çalışmanın önünü açsın.