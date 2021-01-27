Çin'den alınan koronavirüs aşısının Türkiye'deki 3. faz denemeleri tamamlandı

ÇİN menşeili Koronavirüs aşısı CoronaVac'ın Türkiye'de devam eden Faz-3 çalışması tamamlandı. Tüm gönüllülere mesajla bildirim yapıldı...

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Çin'den alınan CoronaVac'ın Türkiye'de devam eden Faz-3 çalışması tamamlandı. Çalışmaya gönüllü katılanlara gerçek aşı olup olmadığına yönelik bilgilendirme mesajı gitti. Gönüllülerin 1 yıl süreyle takip edileceği söylendi. Gerçek aşı olmayanlar ise deneye katılma sırasına göre gerçek aşı olmak için çağrılacak.

Ara sonuçlarda yüzde 91 olarak açıklanmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Aralık'ta çalışmalar devam ederken yaptığı açıklamada, "Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Bu erken dönem ve bu giderek artacak. Çünkü normalde 40 enfekte olan kişi olduğunda açıklamayı düşündüğümüz bir durumdu. Şu an 29 kişi söz konusu, o nedenle 40 kişi enfekte olduğu döneme kadar bu çalışma devam ediyor olacak. Ve giderek bu oranın daha da yukarı doğru çıkacağını söyleyebiliriz" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'de uygulanmaya 14 Ocak'ta başladı

Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan Koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere, sırasıyla 90, 85 ve 80 yaş üzerindekilere, eczane çalışanlarına aşı yapıldı. Bakanlığın internet sitesinde, Türkiye'de kaç kişiye aşı yapıldığı görülebiliyor. Halen bu sayı 1 milyon 400 bine yaklaştı.

Brezilya: Aşının 'genel koruma oranı' yüzde 50,38

Türkiye'nin satın aldığı CoronaVac aşısının Brezilya'daki denemelerde elde ettiği sonuçlara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, yüzde 78 koruma sağlandığını açıklamıştı. Brezilya'dan yapılan ikinci açıklamada ise, aşının 'genel koruma oranı'nın yüzde 50.38 olduğu belirtilmişti.

Endonezya: Etkinlik oranı yüzde 65

Brezilya ve Türkiye dışında Faz-3 çalışmalarını sürdüren bir diğer ülke olan Endonezya'da ise, Gıda ve İlaç Kurumu’nun başkanı Penny K. Lukito ileri aşama denemelerinin ara sonuçlarına göre etkinlik oranının yüzde 65. 3 olduğunu açıklamıştı.