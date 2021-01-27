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Görüntüler Kemal Sunal'ın filmini hatırlatmıştı! Çiftçinin 'şifalı' karışımı başını yaktı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de bir çiftçinin bitkilerden oluşturduğu kürün 'şifalı' olduğunu söylemesi üzerine evinin önünde kuyruk oluşmuştu. Görüntüler Kemal Sunal’ın ‘Doktor Civanım’ filmindeki sahneleri hatırlatmıştı. Çiftçi Hasan Demir (52) hakkında soruşturma başlatıldı.

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Erdemli İlçesinde alternatif tıpla ilgilenen çiftçi Hasan Demir, 30 yıl önce anneannesinden bitkilerle kürler hazırlamayı öğrendi. Birçok hastalığa şifa olduğunu iddia ettiği kürleri hazırlamak için Toros Dağları’nda yaklaşık 2 bin rakımın üstüne çıkarak ağaç tohumu ve bitkiler toplayan Demir, bu kürleri ücretsiz dağıtmaya başladı.

Bitki kürlerinin bazı rahatsızlıklara iyi geldiğini savunan Demir’in evinin önünde kürlerden almak için birçok kişi sıraya girerken, bu durum Kemal Sunal’ın 'Doktor Civanım' filmindeki sahneleri hatırlattı.

Uzmanlardan uyarı geldi                                                                                                  Uzmanlar ise bu tür bitkisel karışımların mutlaka bilimsel incelemeye tabi tutulması gerektiğini belirtti.

"Şifa olsun diye ücretsiz veriyorum"                                                                            Erdemli Cumhuriyet Savcılığı, Hasan Demir hakkında ‘Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti’ suçundan soruşturma başlattı. Demir, ifadesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Demir’in ifadesinde “Ben kötü bir şey yapmadım. Anneannemden öğrendiğim bitki kürlerini insanlara şifa olsun diye ücretsiz veriyorum” dediği öğrenildi.

Numune alındı gerisi imha edilecek                                                                              İfadesinin ardından serbest bırakılan Demir’in atölyesindeki 15 litre küre el konuldu. Kürlerin bir kısmından alınan numune, tahlil için laboratuvara gönderilirken, kalan kısmı ise imha edildi.

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