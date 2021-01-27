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Mesut Özil ve Ali Koç'tan Washington DC United'a mesaj

Demirören Haber Ajansı

Ali Koç ve Mesut Özil ile aynı karede fotoğraf çekilen ve Kayseri maçı devre arasında sohbet eden Washington DC Fenerbahçeliler Derneği Başkan Erhan Türk, DC United'ı değil de Fenerbahçe'yi tercih eden Mesut Özil ile derin bir sohbet gerçekleştirdi.

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Mesut'un DC United'a gitme ihtimalleri varken ABD'deki tüm Fenerbahçelilerin buna çok üzüldüğünü belirten Erhan Türk, Mesut'a "Çok şükür ait olduğun yerdesin, başarılı olacağına inanıyorum" dedi. Mesut Özil ise çok büyük bir gurur ve heyecan yaşadığını belirterek "Teşekkür ederim, bana inananları mahcup etmeyeceğim. Desteğiniz için teşekkür ederim" cevabını verdi.

Mesut Özil ve Ali Koç'un ilk kez aynı karede fotoğraflandığı bu buluşmada; Washington DC Fenerbahçeliler Derneği'nin atkısı da dikkat çekti. Erhan Türk, Mesut Özil ve Başkan Ali Koç'u ilk fırsatta ABD'ye beklediğini ve Washington'da ağırlamaktan onur duyacağını da iletti.

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