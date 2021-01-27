Donald Trump'ı yeniden ayağa kaldıran Kovid-19 ilacında yeni gelişme

ABD'li ilaç şirketi Regeneron Pharmaceuticals tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen antikor kokteylinin semptomatik Kovid-19 vakalarını önlemede yüzde 100 başarılı olduğu belirtildi. Donald Trump'ın tedavisinde kullanılan "REGEN-COV" adlı ilacın, asemptomatik olanlar dahil olmak üzere genel enfeksiyon oranlarınını ise yaklaşık yüzde 50 oranında düşürdüğü açıklandı.

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Regeneron'un açıklamasına göre bulgular, ABD'de Kovid-19'a yakalanan az bir aile üyesi bulunan 400 katılımcının erken analizine ve İngiltere'de 74 hastanede en az 2 bin Kovid-19 hastası üzerinde yapılan incelemelere dayanıyor.

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Peter Horby, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Antikor ilaçları yıllardır enflamatuar hastalıklarda ve kanserlerde yaygın olarak kullanılıyor ve güvenli oldukları daha önce kanıtlandı" ifadelerini kullandı.

Pasif bir aşı olarak test edildi

REGEN-COV, iki monoklonal antikordan oluşuyor ve Kovid-19'un yüzeyindeki bir proteine ​​bağlanarak çalışıyor. Bu durum, koronavirüsün hücrelere tutunmasını engelleyerek, bağışıklık sistemini harekete geçmesini sağlıyor. Son denemelerde ilaç, alıcının bağışıklık sisteminin kendi antikorlarını geliştirmek için etkinleştirildiği geleneksel aşıların aksine, virüsle savaşan antikorların vücuda doğrudan verilmesini içeren pasif bir aşı olarak kullanılmak üzere test edildi.

FDA'ya yeni başvuru yapılacak

Regeneron'un baş bilim sorumlusu George Yancopoulos, "REGEN-COV'u pasif bir aşı olarak kullanan bu veriler, hem virüsün bulaşmasını azaltabileceğini hem de hala enfekte olanlarda viral hastalık yükünü azaltabileceğini gösteriyor" dedi. Yancopoulos, ayrıca antikor kokteylinin mevcut acil kullanım yetkisini genişletmek için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’yle (FDA) son bulguları paylaşacağını söyledi.

Diğer taraftan, Regeneron'un açıklaması diğer bir ABD'li ilaç şirketi Eli Lilly'nin benzer bir ilacının huzurevi sakinlerinin yüzde 80'inin Kovid-19 yakalanmasının engellediğini belirtilmesinden bir hafta sonra geldi. Hem Regeneron'un hem de Eli Lilly'nin ilaçları, hafif ile orta şiddette Kovid-19 tedavisi için halihazırda Trump'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Kasım ayında FDA'nın acil kullanım onayını aldı ve tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunulacağına açıklandı.