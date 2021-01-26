Altın yine sert manevra yaptı! Teknik uzman Şatıroğlu tarih verdi altında sıkışma bitiyor

Altın yeni güne sert manevrayla başladı... Dün yatay seyirde hareket eden altın fiyatları yükselişe geçti. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve gümüş için son durum değerlendirmesi yaparak her iki yatırım aracı için de iyimser tablo ortaya koydu. Şatıroğlu, altındaki sıkışmanın bu hafta biteceğini iddia etti.

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Geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla kapatan altın fiyatları dün de aşağı yönlü seyirle hareket etti.. Ancak altın yeni güne manevra yaparak girdi. Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe değer artışıyla başladı. Bunda serbest piyasada dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareket etkili oldu. Uzun süredir altında yaşanan sıkışmayla ilgili değerlendirme yapan Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, dikkat çeken uyarılar geldi. Altın ve gümüş için iyimserliğini koruyan Şatıroğlu, tarih açıkladı...

'Altında sıkışma bu hafta bitiyor'

Altın fiyatlarıyla iligli twitter hesabından bir analiz paylaşan Tunç Şatıroğlu altındaki sıkışmanın bu hafta bitmesini beklediğini söyledi. Şatıroğlu, "Altın fiyatı üçgen içinde sıkışmaya devam ediyor. Bu hafta sonuna kadar sıkışmaya devam edebilecek yeri var. Ancak sonrasında bir kırılma gelmesini ve tekrar yükselişe geçmesini beklerim." ifadelerini kullandı.

Gümüşün yükselişi daha güçlü olacak

Gümüş fiyatları da altınla birlikte dalgalanmadan nasibini aldı. 6 lira 10 kuruş bandına kadar çıkan gümüş fiyatları 26 Ocak salı gününde 6 lira 3 kuruş seviyesine kadar ilerledi. Gümüşün ons fiyatı ise 25 dolar bandında işlem görüyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Gümüşteki hareketler altına göre daha fazla oluyor ancak yön için altın takip edilmeli. Altın yükselişe geçince gümüşün daha güçlü yükselmesini bekliyorum." iddiasında bulundu.