BIST 1.542
DOLAR 7,39
EURO 8,96
ALTIN 440,24
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Shinji Kagawa'nın yeni adresi Yunanistan oldu

Shinji Kagawa’nın yeni adresi belli oldu. Beşiktaş’ın eski futbolcularından Kagawa, Yunanistan’ın Paok takımı ile anlaşmaya vardı.

Abone ol

Shinji Kagawa kariyerine Yunanistan’da devam edecek. 2018-2019 sezonunun 2. yarısında Beşiktaş forması giyen Japon futbolcu, geçen sezon İspanyol ekibi Real Zaragoza’da oynadı.

Bu sezon bir kulüple anlaşamayan ve serbest durumda olan 31 yaşındaki oyuncu, Paok’a transfer oluyor.

Yunanistan ekibi için sağlık kontrolünden geçen Kagawa’nın Paok ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Instagram açığını buldular 5 dolar ödül teklif edildi
Fiyatı 200 TL'yi buldu! Kayseri'de bir kilo için bin tane toplanıyor
İzmir'de Başkan Soyer'e 'fileci Şevket' tepkisi sürüyor isyan bayrağını açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ömründen ömrüne koya' diyen Rabia nine o anları anlattı
Ahmet Davutoğlu fena yakalandı! 'Fuat Avni'yi takibe alınca ifşa oldu
Kabine toplantısı ne zaman 2021 saat kaçta yapılacak?
Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı destekleri için yeniden başvuru alınacak
CHP'den ilk istifa! Kılıçdaroğlu'nu bombaladı İnce'nin partisine katılacak
Ülkelerin aşılanma oranları belli oldu! Zirvede bakın hangi ülke var
Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş Volkswagen kararı bakanlıklara iletildi
Yorumlar