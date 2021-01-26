İzmir'de Başkan Soyer'e 'fileci Şevket' tepkisi sürüyor isyan bayrağını açtılar

İZMİR’de Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na sosyoloji mezunu Şevket Meriç’in atanmasına tepkiler sürüyor. Ziraat mühendisi Hatice Zeybek Uslu’nun “Neptün Soyer’in filecisi tarımın başına getirildi” sözlerinin ardından, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi de isyan bayrağını çekti.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’in Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na sosyolog Şevket Meriç’i ataması liyakat tartışması başlattı.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Türk, tarımın bir hobi olmadığının altını çizerek, "Tarım, çiftçiler tarafından yapılan ve tüm insanlara hizmet eden stratejik bir faaliyettir. Bu yüzden planlanması ve yönetilmesi de tarım eğitimi almış mühendisler tarafından yapılmalıdır. Meslek formasyonu dışından yapılan atama, meslektaşlarımızı, üyelerimizi ve odamızı son derece rahatsız etmiştir" açıklamasını yaptı.

'Liyakati gerektiriyor'

Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı 'Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te tarif edilen görev, yetki ve sorumlulukların önce ehliyeti sonra da liyakati gerektirdiğini ifade eden Başkan Türk, "Yönetmelikte tarif edilen işlerin planlanması, organizasyonu, uygulanması ve yönetimi için eğitim görenler ve sonunda da bu işin ehliyetini edinenler ziraat mühendisleridir. Bu ehliyete sahip olup, sorumluluk alabilecek liyakati taşıyan kurum içinde ve dışında tecrübeli birçok meslektaşımız olmasına rağmen böyle bir istekte bulunulması kabul edilemez. Farklı uzmanlık alanlarından yapılan atamalar, projeleri ve işleri sekteye uğratacağı gibi kendisine bağlı şube müdürlükleri ve buralarda çalışan mühendislerle aynı dili konuşamamayı, mühendislik etik ve ilkelerine aykırı davranışları da beraberinde getirir" dedi.

Ziraat Mühendisi Hatice Zeybek Uslu



''Büyükşehir ile işbirliğinde motivasyonumuz düşer''

ZMO İzmir Şubesi olarak bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere birçok yerel yönetimle ortak çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Tevfik Türk, "Bizler her şeyden önce mesleğimizin hak ettiği değeri, söz konusu ortaklıkların önüne koyan ve meslektaşlarımızın haklarının savunucusu bir meslek odasıyız. Dolayısıyla daha önce oda olarak, yapılacak atamaya ilişkin düşüncelerimizi paylaşmamıza rağmen dikkate alınmamamız, bundan sonraki süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gündeme gelebilecek olası işbirliği konularında da motivasyonumuzu düşürecektir. Büyükşehir Belediye Başkanımızı, atama ve görevlendirmelerin ehliyet ve liyakate dayalı yapılması ilkesine uygun davranmaya davet ediyoruz" dedi.