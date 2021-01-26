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Ahmet Davutoğlu fena yakalandı! 'Fuat Avni'yi takibe alınca ifşa oldu

AK Parti’den istifa edip Gelecek Partisi’ni kurduktan sonra her konuda iktidara muhalefet eden Ahmet Davutoğlu bu sefer fena yakalandı. Davutoğlu, Fuat Avni’yi takibe alınca Fuat Avni de ifşa etti.

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Gelecek Partisi Genel BaşkanıAhmet Davutoğlu, son dönemde iktidara yönelik her konuda eleştiri getirirken, geniş kesimlerce tepkiyle takip ediliyor. Davutoğlu’nun iktidara yönelik suçlamaların aklını nereden aldığı ifşa oldu. 

'Fuat Avni' hesabının kullanıcısı

Davutoğlu, sosyal medya hesabından “Fuat Avni” hesabının kullanıcısı olarak hakkında arama kararı bulunan firari FETÖ’cü Said Sefa’yı sosyal medyadan takibe aldı. Yurtdışında yaşayan ‘Haberdar’ isimli sitenin sahibi Said Sefa, Youtube üzerinden de canlı yayınlarda faaliyetlerine devam ediyor. 

Fuat Avni anında ifşa etti

Ahmet Davutoğlu’nun kendisini Twitter üzerinden takibe alması üzerine Said Sefa, “Sanırım yanlışlıkla takibe aldınız, sizi de anlıyorum, tabii ki kolay değil. Gizli takipçilerim, mevcut takip edenlerden çok daha fazladır. Lütfen rahat olun Sn @Ahmet_Davutoglu Saygılar" notuyla ekran görüntüsünü paylaştı.

 
 

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