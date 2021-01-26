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Giresun'da 1 gün önce hız denemesi yaptı ertesi gün hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

GİRESUN'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. O sürücünün kazadan 1 gün önce hız denemesi yaptığı ve 213 km/s hıza ulaştığı ortaya çıktı.

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Giresun Orman İşletme Müdürlüğünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ahmet Güney, dün sabah saatlerinde motosikletiyle şehir merkezine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosikletiyle 213 km/s hıza ulaştı
Ahmet Güney’in hayatını kaybetmeden bir gün önce motosikletiyle hız denemesi yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşıyla birlikte motosiklet tanıtımı yapan Güney, motosikletiyle 213 km/s hıza ulaştı.

Güney’in arkadaşı o anları kişisel video kanalında yayınladı. Ahmet Güney, hız denemesi yaptığı videoyu çektikten bir gün sonra motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

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