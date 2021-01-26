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Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı

Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) Kamu İhale Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırılarak güncellendi.

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Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 25,15) artırılarak güncellendi.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

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