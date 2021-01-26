Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji gün verip uyardı
Hava sıcaklıkları bu geceden itibaren Trakya'dan başlayarak hissedilir derecede azalacak. Gece Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak yağış görülecek. İstanbul'da yarın ve perşembe günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Çarşamba ve perşembe İstanbul'da kar etkili olacak
Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre İstanbul'da yarın ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.