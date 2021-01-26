Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji gün verip uyardı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.