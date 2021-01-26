Kabine toplantısı ne zaman 2021 saat kaçta yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman 2021 hangi gün ve saat kaçta yapılacak? Türkiye'de Koronavirüs vaka sayılarının 5 binin altına inmesiyle birlikte gözler yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu sonrasında kısıtlamaların gevşetilmesi, cafe, restoranların açılması ve haftasonu sokağa çıkma yasağının revize edilmesi ihtimali var.

Abone ol

Kabine Toplantısı ile ilgili arayışlar devam ediyor. Hafta sonu kısıtlamalarının devam ettiği ülkemizde, hafta sonu kısıtlamalarının ne zaman biteceği ve kapalı olan birçok işletmenin ne zaman açılacağı merak konusu. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son durum...

Peki merakla beklenen Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta: Kabine toplantısının tarihi ise henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni yasaklar mı geliyor: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu toplantısında koronavirüse ilişkin son bilgileri paylaşması beklenirken, Bilim Kurulu'nun da tavsiyesiyle alınması planlanan yeni tedbirlerin şöyle olması tahmin ediliyor.