ABD'de 20 dolarlık banknotta kölelik değişikliği
ABD'de kölelik yanlısı eski Başkan Andrew Jackson, 20 dolarlık kağıt paradan kaldırılıyor. Banknottaki Jackson görseli, kölelik karşıtı siyahi kadın aktivist Harriet Tubman'ın fotoğrafıyla değiştirilecek.Abone ol
Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 dolarlık banknotun üzerinden yedinci başkan Andrew Jackson'ın portresi kaldırılıyor.
Jackson'ın yerine kölelik karşıtı siyahi aktivist Harriet Tubman'ın portesi basılacak.
ABD'de ilk olarak 44. Başkan Barrack Obama köleleri olan Andrew Jackson'ın banknottan kaldırılmasını istemişti.
Ancak Donald Trump görevi devraldığında değişiklik askıya alınmıştı. Biden yönetimi bu değişiklik için tekrar harekete geçti.
Kölelik yanlısı Jackson'ın yerinde, 1800'lü yıllarda kölelik karşıtı siyasal mücadelede önemli isimlerden Harriet Tubman'ın portesi ilerleyen yıllarda 20 dolarlık banknotun üzerinde olacak.