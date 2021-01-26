Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı destekleri için yeniden başvuru alınacak

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz." açıklaması yaptı.

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Koronavirüs salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmaya çalışılıyor. Esnaf ve sanatkarları sevindirecek haberi Ticaret Bakanı Pekcan verdi. Bakan Pekcan, "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Yeniden başvuru imkanı

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle: Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.

Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun...