BIST 1.542
DOLAR 7,39
EURO 8,96
ALTIN 440,24
HABER /  EKONOMİ
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı destekleri için yeniden başvuru alınacak

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz." açıklaması yaptı.

Abone ol

Koronavirüs salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmaya çalışılıyor. Esnaf ve sanatkarları sevindirecek haberi Ticaret Bakanı Pekcan verdi. Bakan Pekcan, "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Yeniden başvuru imkanı

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle: Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.

Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji gün verip uyardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den ilk istifa! Kılıçdaroğlu'nu bombaladı İnce'nin partisine katılacak
Ülkelerin aşılanma oranları belli oldu! Zirvede bakın hangi ülke var
Giresun'da 1 gün önce hız denemesi yaptı ertesi gün hayatını kaybetti
ABD'de 20 dolarlık banknotta kölelik değişikliği
PKK'ya rahat nefes yok! Eren-4 ve Eren-5 operasyonları başladı
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı
Samsun'da 8 bin korona hastasını iyileştirdi! Profesörden kötü haber geldi
Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Adana'da gören telefona sarıldı gözyaşlarını tutamadılar! Beni çok duygulandırdı
Sezer İnanoğlu eşleri kaç kere evlendi kızının annesi kimdir?
Yorumlar