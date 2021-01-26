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Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş Volkswagen kararı bakanlıklara iletildi

Alman otomotiv devi Volkswagen siyasi nedenlerle Türkiye'ye yatırım kararından vazgeçmişti. Cumhurbaşkanlığı’dan flaş bir karşı hamle geldi. Bakanlıklara Volkswagen'in Renault'la değiştirilmesi gerektiği iletildi.

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Volkswagen siyasi nedenlerle Türkiye için düşündüğü yaptırımı geri çekerken Cumhurbaşkanlığı’dan da karşı bir atak geldi. Buna göre; kamu kuruluşlarında Volkswagen yerine Renault tercih edilecek..

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Volkswagen yöneticisi Herbert Diess geçtiğimiz hafta kendisiyle yapılan bir röoprtajda Türkiye’de kurulması planlanan fabrikanın iptal edildiğini açıklamıştı.. Söz konusu iptal nedeni ‘siyasi’ olarak öne sürülürken AK Parti tarafından Volkswagen bu kararına karşı, bir karşı atak yapıldı.

Volkswagen yerine Renault
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Alman otomobil üreticisi Volkswagen ve Audi’nin kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılması yasaklandı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre bu konuda bakanlıklara uyarı yapıldı. Özellikle kamu kuruluşlarında yoğun bir şekilde kullanılan Volkswagen Passat modelinin peyderpey Renault'a öncelik verilmek kaydıyla Ford ve Toyota markalarıyla değiştirilmesi istendi. Habere göre üst model kiralamalarda ise Renault Talisman ve Ford Mondeo modellerin tercih edileceği öğrenildi.

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