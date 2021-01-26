BOTAŞ personel alımı 2021 başvuru şartları neler

BOTAŞ personel alımı yapacağını açtığı ilan ile duyurdu. istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 268 personel alacak.25 Ocak'ta başlayan başvuru süreci 29 Ocak'ya sona erecek. İşte başvuru şartları...

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BOTAŞ personel alımı ile kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor. Çoğunluğu mühendis ve teknisyen olmak üzere toplam 268 personel alımı gerçekleştirecek olan BOTAŞ, bu alımlar için gerekli olan kriterleri de açıkladı. Peki, BOTAŞ 268 personel alımı başvuru şartları neler olacak ve başvurular nerelere yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylar

BOTAŞ personel alımı için süreç bugün başladı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 268 personel alacak.

BOTAŞ'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı farklı illerde istihdam edilecek.

Söz konusu alım için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, 25-29 Ocak arası mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu İŞKUR'un adresinde yayımlandı.

İŞTE BAŞVURU EKRANI