Devlet Bahçeli'nin Gülnaz Şırınga esprisi bomba! Koronavirüs aşısı yapmıştı

MHP grup toplantısında eğlenceli dakikalar vardı. Devlet Bahçeli "Gülnaz Şırıngaya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektöre geçmiş olsun' sözleriyle hem güldü hem güldürdü.

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Halk TV sunucusu Özlem Gürses, sosyal medyada okuduğu parodi haberi gerçek sanıp canlı yayında anlatmıştı. Habere göre Bahçeli'ye aşı yaparken canını yakan Gülnaz Şırınga isimli hemşire kalabalık bir grubun saldırısına uğramıştı.

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında bu olayı gündeme getirip Özlem Gürses ile dalgasını geçti.

"Gülnaz Şırınga'ya geçmiş olsun' diyorum diyen Devlet Bahçeli grup şunları söyledi:

*Beni asıl üzen konu, hemşire Gülnaz Şırınga isimli kardeşimizin maruz kaldığı şiddet olayıdır. Bu talihsiz hemşirenin başına ne geldiyse, bana aşı yaptıktan sonra gelmiş olacak. İş mi bu? Sokak aralarında gizlenen kalabalık bir grup, bu kardeşimizi tek başına yakalayınca dayaktan geçirmişler. Allah var ya, suçsuz günahsız bir hemşireye saldıranlara hayret ettim. Devir değişti mertlik bozuldu. Yazık ki şu anda yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gülnaz Şırınga'ya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun diliyorum. Bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum.

Selçuk Özdağ kendini mi dövdürdü?

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan bir diğer konu da Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı oldu. Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar, "Gelecek Partili Selçuk Özdağ kendi kendini mi dövdürdü" sorusunu gündeme getirdi. İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

- Soyumuz belli, tuttuğumuz bayrak bellidir. 3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Mahcubiyetimiz yok ki yüzümüz kızarsın, açığımız yok ki korkularımız olsun. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz. Kem gözler, kötü sözler, boşuna heveslenmesin. Fanatizmin tutsağı, fenalığın uşalığı olanların MHP ile aşık atamayacaklarını, boy örtüşemeyeceklerini tecrübeyle biliriz.

- Hep aynı bildik tahrik ve bayatlamış suçlamalar tekraren tedarike sunulmuştur. MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız suçlamadır. Partimizi kavga ve karışıklıkla bir gösterme çabası hayasız bir tuzaktır. Alçakça tezgahlanmış kara kampanyalara asla teslim olmayız. Yumuşak başlı isek de uysal koyun görülemeyiz. 1 adım yaklaşana 10 adımla koşarız. Ülkemize ve ülkelerimize kefen biçen olursa o kefeni başlarına geçiririz. Bazı saldırılarla MHP ile bağ kurmak zorlamadır. Taraf olmadığımız bir saldırının faili olarak gösterilmek ucuzdur.

''Kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmasın''

- Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır. Beş-on densizin karalaması ile yolumuzdan dönmeyiz. MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. Partimizi kavga ile göstermek hayasızlıktır. Tezgahlanmış kara kampanyaya asla teslim olmayız. Kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmasın. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar, tavsiyem odur ki suç ve suçluyu uzaklar.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler

- Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler bize göre bir prova niteliği taşımaktadır. Biz milletimiz ve ülkemiz için huzur ve refah istiyoruz, barış ve kardeşlik diliyoruz.Halkalı'da tren bekleyenlere sadece gülüyoruz. Müfteri nasıl olur ispatlıyorlar. Üzerimizde oynanan oyunları kendi elleriyle çürütüyorlar. Yeri gelirse Yunus, yeri gelirse Yavuz olmasını biliriz. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. CHP Genel Başkanı ve İP Genel Başkanı şiddetten rahatsızsa öncelikle katile katil, caniye cani, teröriste terörist demesini öğrenmelidirler.