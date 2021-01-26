BIST 1.541
DOLAR 7,38
EURO 8,96
ALTIN 440,49
HABER /  YEREL
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Bilecik'te salgında talep patladı! Fiyatı 1500 TL'ye kadar çıktı

İhlas Haber Ajansı

BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde dededen toruna esnaflık yapan Şükrü Karabektaş, pandemi döneminde kuzine satışlarının yüzde 20 artış gösterdiğini söyledi.

Abone ol

Şükrü Karabektaş, yaptığı açıklamada “Daha önceleri soba ve kuzine satışlarımız normal seyrinde devam ediyordu. Pandemi döneminde özellikle kısıtlamaların da gündeme gelmesiyle birlikte son 6 aylık dönemde kuzine satışlarında geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 20 artış yaşandı. Salgın hastalığın Türkiye’de görülmeye başlaması ile birlikte kısıtlamalar neticesinde ilçe genelinde bir çok insan şehir hayatından uzaklaştı." ifadelerini kullandı.

Karabektaş sözlerinin sonunda "Kısıtlama günlerini köyünde ve yazlığında geçirmek isteyen insanlar hem ısınmak hem de çok amaçlı kullanabilmek amacıyla kuzine almaya yöneldi. Böylelikle bu durum bizim kuzine satışlarını da olumlu yönde etkiledi. Kuzine fiyatları 650 TL ile bin 500 TL arasında değişirken soba fiyatları da 125 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Bizleri tercih eden müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ülke ve ilçe olarak pandemi döneminin sona ereceği ve sağlıklı günlere kavuşacağımız günleri hasretle bekliyoruz” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kütahya 23 parça kullanıp 6 yılda yaptı! Değeri dudak uçuklattı gören hayret etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bedelli askerlik ücreti 2021 ne kadar oldu dövizle bedelli askerlik ücreti
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Fatih Terim'den Jose Mourinho'ya telefon: Oynatmıyorsan bize ver
Attila Szalai ayağının tozuyla yayıncı kuruluşa çattı
Shinji Kagawa'nın yeni adresi Yunanistan oldu
Instagram açığını buldular 5 dolar ödül teklif edildi
Fiyatı 200 TL'yi buldu! Kayseri'de bir kilo için bin tane toplanıyor
BOTAŞ personel alımı 2021 başvuru şartları neler
İzmir'de Başkan Soyer'e 'fileci Şevket' tepkisi sürüyor isyan bayrağını açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ömründen ömrüne koya' diyen Rabia nine o anları anlattı
Yorumlar