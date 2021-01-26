Bilecik'te salgında talep patladı! Fiyatı 1500 TL'ye kadar çıktı

BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde dededen toruna esnaflık yapan Şükrü Karabektaş, pandemi döneminde kuzine satışlarının yüzde 20 artış gösterdiğini söyledi.

Abone ol

Şükrü Karabektaş, yaptığı açıklamada “Daha önceleri soba ve kuzine satışlarımız normal seyrinde devam ediyordu. Pandemi döneminde özellikle kısıtlamaların da gündeme gelmesiyle birlikte son 6 aylık dönemde kuzine satışlarında geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 20 artış yaşandı. Salgın hastalığın Türkiye’de görülmeye başlaması ile birlikte kısıtlamalar neticesinde ilçe genelinde bir çok insan şehir hayatından uzaklaştı." ifadelerini kullandı.



Karabektaş sözlerinin sonunda "Kısıtlama günlerini köyünde ve yazlığında geçirmek isteyen insanlar hem ısınmak hem de çok amaçlı kullanabilmek amacıyla kuzine almaya yöneldi. Böylelikle bu durum bizim kuzine satışlarını da olumlu yönde etkiledi. Kuzine fiyatları 650 TL ile bin 500 TL arasında değişirken soba fiyatları da 125 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Bizleri tercih eden müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ülke ve ilçe olarak pandemi döneminin sona ereceği ve sağlıklı günlere kavuşacağımız günleri hasretle bekliyoruz” dedi.