Kütahya'da 6 yılda 23 bin parça kullanıp yaptı! Değerini duyan şaşkına döndü
KÜTAHYA'da yaşayan 68 yaşındaki Orhan Elagöz'ün 23 bin 457 küçük parça kullanarak yaptığı maket görenleri şaşkına çevirdi. Elagöz'ün maketine biçtiği fiyat dudak uçuklattı.
Şeker Fabrikası’ndan emekli olan 2 çocuk babası Mehmet Orhan Elagöz, 10 yıl önce Alipaşa Mahallesi’ndeki evinin alt katında atölye oluşturdu. Elagöz atölyesinde hobi amaçlı maket yapmaya başladı.
Elagöz, 6 yıl önce de çocukluğundan bu yana hayranı olduğu 1907 yılında inşa edilen Hükümet Konağı’nın maketini yapmak için kolları sıvadı.
Binanın farklı açılarından fotoğraflarını çeken Elagöz, maketinde çini süslemesi, kiremit, metal aksam gibi farklı malzemeler kullandı.
Mehmet Orhan Elagöz, makette 23 bin 457 parça kullandığını söyledi. Görenlerin maketi beğenmesinin kendisini çok mutlu ettiği kaydeden Elagöz, “Kütahya’nın bazı eski konaklarından ilham alarak, onlara benzer şeyler yapmaya çalıştım. Daha sonra fayton gibi çocukluğumuzun nostaljik araçlarını yapmaya çalıştım." dedi.