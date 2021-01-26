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Attila Szalai ayağının tozuyla yayıncı kuruluşa çattı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Kayserispor maçı sonrası şaşırtan açıklamalar yaptı. Daha Fenerbahçe'ye geleli birkaç gün olan Szalai, neredeyse uçaktan iner inmez yayıncı kuruluşa çatmış oldu. Maç sonu yayıncı kuruluşu eleştiren Szalai, Fenerbahçe taraftarı dahil herkesi şaşırttı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı bulunan Marcel Tisserand'ın yanı sıra Sadık Çiftpınar, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de görevlendirmedi. Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin ve Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.

OPTA verilerine göre 79 isabetli pas atan Szalai, 12 sahipsiz top alırken 93 kez de topla buluştu. Macar oyuncu, %88,8'lik pas isabetinin yanında rakip yarı sahada ise %77,8'lik isabet oranı yakaladı. 3 top uzaklaştıran Szalai, 1 de hava topu kazandı. 

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 3-0 yendiği maçta gösterdiği performansla alkış toplayan yeni transfer Attila Szalai, karşılaşma sonrası adeta ayağının tozuya Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports'a tepki gösterdi.

Beinsports ve Fenerbahçe arasındaki gerginliğin kendisine anlatıldığı anlaşılan Macar oyuncu, "Maç hakkında konuşmak istemiyorum. Zaten konuşsak bile yayınlamıyorsunuz" dedi.

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