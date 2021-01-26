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Fatih Terim'den Jose Mourinho'ya telefon: Oynatmıyorsan bize ver

Galatasaray, Benfica'nın Tottenham'a kiraladığı Gedson Fernandes için görüşmelere başladı. Portekizli orta saha oyuncusu için Fatih Terim, Jose Mourinho'ya telefon açtı.

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Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar devam ederken gündeme yeni bir isim geldi. Galatasaray’ın Tottenham'da kiralık oynayan Gedson Fernandes transferinde harekete geçtiği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in 22 yaşındaki orta saha için İngiliz ekibini çalıştıran yakın arkadaşı Jose Mourinho ile konuştuğu iddia edilirken genç futbolcunun transferi için kolaylık istedi.

Kiralık sözleşmesi sona erebilir
Bonservisi Benfica'da olan yıldız futbolcunun forma şansı bulamadığı İngiliz ekibiyle kiralık sözleşmesinin sona erebileceği de kaydedildi. Gedson Fernandes, bu sezon Tottenham ile 2 resmi karşılaşmada 153 dakika sahada kaldı.

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