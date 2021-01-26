Türkiye'nin en doğusundaki Mehmetçik yeni kamuflajı giymeye başladı
TSK personeli için 2019'da tasarımı tamamlanan yeni tip eğitim kıyafetleri, Hakkari'de görev yapan Mehmetçik'e ulaştırıldı.
Her türlü hava ve arazi şartlarında terör örgütüne yönelik mücadele veren Mehmetçik, huzur ve güven ortamının sağlanması için kış faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Yerli ve milli imkanları kullanarak terör örgütünü bitirme noktasına getiren Mehmetçik için hazırlanan nanoteknolojik kamuflaj ise ağır kış şartlarında mücadele veren doğu illerindeki askerlere ulaştırıldı.
Yüksekova ilçesinde bulunan 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu arazi koşullarında görev yapan Mehmetçik de yeni kamuflajlarını giymeye başladı.
Kamuoyunda 'kamuflaj' olarak adlandırılan kıyafetler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın eğitim elbisesi iyileştirme, geliştirme çalışmaları kapsamında yeniden düzenlendi.
Tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığı'nca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip ve desen eğitim giysisi, rüzgar ceketi ve yeni tip botları Mehmetçiğin yaz sıcağında ya da kışın karlı kaplı arazide ilerlemesini kolaylaştıracak.