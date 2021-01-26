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Mersin'de eski eşinin özel görüntülerini paylaştı! Meğer 3 kadınla...

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de 30 yaşındaki Nida Nur Yıldız, eski eşi 43 yaşındaki Burak E.'nin özel görüntülerini paylaşması sebebiyle davacı olmuştu. Davanın ikinci duruşmasında Burak E. hakim karşısına çıktı.

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Ticaret ile uğraşan Burak E. ile Nida Nur Yıldız, 8 Eylül 2018 tarihinde evlendi. Başlayan anlaşmazlık üzerine Nida Nur Yıldız, boşanma davası açtı. Çift, 10 Ocak 2019 günü boşandı. İddiaya göre Burak E., Yıldız'ın özel görüntülerini, boşanma aşamasında, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdi. Durumdan, kendisine gelen mesajlar ile haberdar olan Yıldız, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. 

Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma sonunda Burak E. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan dava açıldı. Davanın ikinci duruşması, Mersin Adliyesi 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

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