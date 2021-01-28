Hakkari'de köyden 6 yıldır göç etmeyen leylek! Köylülerin taktığı isim güldürdü

Köylülerden İslam Cankurtaran, leyleğin beslenmesi için derede avladıkları balıkları verdiklerini belirterek, "Leylek 6 senedir bizim köyden ayrılmadı. Düzenli olarak leyleğimize derede avladığımız balıkları veriyoruz. Biz çok alıştık ve artık köyün bir ferdi olmuş. Kendi imkanlarımızla bakmaya çalışıyoruz" dedi.