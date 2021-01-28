Hakkari'de köyden 6 yıldır göç etmeyen leylek! Köylülerin taktığı isim güldürdü
Sert kışı ile meşhur ilimiz Hakkari'den yürekleri ısıtan bir haber... Yüksekova'daki köye 6 yıl önce ilkbahar mevsiminde gelen ve sonbaharda göç edemediği için bölgeden ayrılamayan leyleğe köylüler gözü gibi bakıyor. Köylüler sevimli hayvana bir de isim taktılar.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyüne 6 yıl önce ilkbaharda gelen leylek, cami bacasına yuva yaptı.
Havaların yeterince soğumaması nedeniyle leylek, sonbaharda da yuvadan ayrılmadı. Daha sonra aniden bastıran kar yağışıyla caminin bacasında kalan leylek için devreye köylüler girdi.
Köyde kalan leyleğe, yöre halkı sahip çıktı. Her gün düzenli olarak leyleğin yiyecek ihtiyacını karşılayan köylüler, misafir olarak gördüklerini ve çok sevdiklerini söyledi.
Köylülerden İslam Cankurtaran, leyleğin beslenmesi için derede avladıkları balıkları verdiklerini belirterek, "Leylek 6 senedir bizim köyden ayrılmadı. Düzenli olarak leyleğimize derede avladığımız balıkları veriyoruz. Biz çok alıştık ve artık köyün bir ferdi olmuş. Kendi imkanlarımızla bakmaya çalışıyoruz" dedi.