Balıkesir'de kız arkadaşıyla gezintiye çıkan ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

BALIKESİR'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kız arkadaşı olduğu tahmin edilen B.E. ile otomobille gezintiye çıktı. Polis kontrolünden kaçan şahıs, park halindeki otomobile çarptı. Araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken durakta kimsenin olmaması faciayı önledi.

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Edinilen bilgiye göre, polis, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’ndeki kontrol noktasında, 34 DF 9572 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak sürücünün durmaması üzerine polisle kovalamaca yaşandı.

Kalkım Caddesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç önce orta refüje, ardından ardında ise park halindeki bir araca çarptı. Daha sonra otobüs durağına dalarak durdu.

Kazada, araç sürücüsünün 16 yaşındaki A.D. olduğu tespit edilirken, yanında kız arkadaşı olduğu tahmin edilen B.E. ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.