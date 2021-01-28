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Van'da teröristler 9 yaşındaki cocuğun eline bomba verdi 4 parmağını kaybetti 13 yaşında kaçırıldı

İhlas Haber Ajansı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP önünde eylem başlatan ailelerin evlat nöbeti 514’üncü gününde de devam ediyor. Evlat nöbetinin 514’üncü gününde yeni bir aile daha çocuğuna kavuşmak umuduyla HDP önündeki eyleme katıldı.

Baba Eyüp Baran, Van’da 6 yıl önce oturdukları evlerin önünde arkadaşları ile oyun oynarken kaçırılan ve bir daha kendisinden haber alamadığı oğlu Abdul Ahalim Baran için oturma eylemine katıldı.

4 parmağını kaybetti

Oğlunun 9 yaşındayken gittiği okulda terör yandaşları tarafından eline bomba tutuşturulup patlatılması sonucunda 4 parmağını da kaybettiğini belirten baba Baran, "Oğlumun okula gitmemesi için ellerinden geleni yaptılar ama ben yine de oğlumu okula gönderdim. 2012 yılında oturduğumuz evin avlusunda oyun oynadığı sırada kayboldu ve bir daha kendisinden haber alamadık. Ben oğlumdan bir haber alıncaya kadar buradan gitmeyeceğim" dedi.

Oğlu Abdul Ahalim’e teslim olması çağrısında da bulunan baba Baran, "Oğlum beni görüyor veya izliyor ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Oğlumun bir an önce gelmesini bekliyorum. Eylemimde oğlum gelinceye kadar burada bekleyeceğim" diye konuştu.
Konuşmaların ardından baba Baran oğlunun fotoğrafını alarak çadırdaki ailelere katılıp evlat nöbetine başladı.

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