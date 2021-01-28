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Gaziantep FK'da Galatasaray maçı öncesinde korona virüs şoku!

Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize, Galatasaray maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonuçları belli olmuştur. Covid-19 test sonucuna göre, bir futbolcumuzun testi pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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