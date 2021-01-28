Rus muhalif Alexei Navalny'nin tutukluluk hali devam edecek

Rus muhalif Alexei Navalny'nin tutuklanmasının ardından ülkede protestolar patlak vermiş, polis ile göstericiler arasında saldırılar yaşanmıştı. Ülkedeki tansiyonu arttırabilecek bir karar bugün mahkemeden çıktı. Navalny'nin bir sonraki duruşma tarihi olan 18 Şubat'a karar tutuklu kalması kararı verildi.

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Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya’ya döndüğü sırada 17 Ocak'ta tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, bugün çıktığı duruşmaya online olarak katıldı. 160 gazetecinin katıldığı Moskova Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmada, Navalny'nin sık sık şaka yaparak iyi görünmeye çalışması dikkat çekti. Navalny'nin 18 Şubat'taki duruşmaya kadar tutukluluğunun devam etmesi kararı verildi.

Duruşmaya online katılan Navalny, tutuklandıktan sonra avukatlarıyla hiç konuşmadığını ve kendisine böyle bir fırsat verilmediğini söyledi. Nvalny'nin bu sözünün ardından, hakim duruşmaya ara verdiğini duyurdu. Ve avukatlar dışında herkesten mahkeme salonunu terk etmesini istedi.

'Navalny' protestosunda hafta sonu 3 bin 900'den fazla gözaltı Navalny, 17 Ocak'ta Moskova havaalanında gözaltına alınmasından bu yana avukatına bire bir erişiminin engellendiğini iddia etti. Rus polisinin birçok Navalni taraftarının evine gece baskını düzenlediği ve tespit edilen kişilerin gözaltına alındığı iddia edildi. Hafta sonu Rusya’nın 100'den fazla kentinde Navalny’nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda 3 bin 900'den fazla kişi gözaltına alındı.

"20 yıldır ülkeyi soyanlar" İktidara yönelik sert ifadeler kullanan Navalny, "Rusya'da kanunları, insanları korkutmak için kullanıyorlar. 20 yıldır ülkeyi soyanlar, benim gibi insanları susturmak istiyor. Kendime güveniyorum ve açıkça söylüyorum, onlar ülkenin efendileri değil. Milyonlarca insan benim gibi düşünüyor ve ülkemizin soyulmasına izin vermeyecek" dedi.

Kardeşi, avukatı ve şahsi doktoru da gözaltında Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalny'nin kardeşi Oleg Navalni, avukatı Lubov Sobol ve şahsi doktoru Anastasiya Vasilyeva gözaltına alındı.

Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteri, 23 Ocak'ta düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'ye destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu. Navalny de 31 Ocak'ta gösterilerin yeniden yapılacağını duyurmuştu.