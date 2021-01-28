Fahrettin Altun'dan 'militan' tepkisi: Bu cumhurbaşkanımıza sistematik saldırı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde siyasetin gündemindeki 'militan' tartışmasıyla ilgili 'sistematik saldırı' nitelemesi yaparak "cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarına yönelik kirli bir dil geliştiriyorlar" tepkisini gösterdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının '2021 yılı İnsan Kaynakları Değerlendirme Toplantısı'nda kurum personeline hitap eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Sistematik saldırı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'militan' sözlerine çok sert yanıt veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Toplumsal sorumluluk taşıması gerek aktörler, cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarına yönelik kirli bir dil geliştiriyorlar. Devletin kurum ve çalışanlarına yönelik bu sistematik saldırı, son günlerde militan söylemiyle kendini gösteriyor" açıklamasında bulundu.

"Tarihe ve millete ihanettir"

Altun açıklamasında, 'Militan söylemi demokrasiye, hukuka, millet egemenliğine saldırı anlamına gelir. Devleti, kurumları ve çalışanları hedef almak tarihe ve millete ihanettir' sözleriyle sert tepki gösterdi.

Altun'un açıklaması şöyle:

Türkiye'de siyaset ve medyanın bir kesiminin hakikatin her türlüsüne savaş açmışçasına hareket ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti: Gün geçmiyor ki devletin bir çalışması, bir projesi, bir icraatı hedef alınmasın ve yalanlarla kamuoyu manipüle edilmesin. Özellikle son günlerde, toplumsal sorumluluk taşıması gereken aktörlerin, toplumu kutuplaştırma pahasına, sayın Cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarına yönelik kirli bir dil geliştirdiklerine şahit oluyoruz. Hakaretlerin boyutu zaman zaman öyle yüksek bir noktaya taşınıyor ki bunlara cevap vermek bile insani açıdan bize zul geliyor. Kurum ve çalışanlarına yönelik her geçen gün dozu daha da artan hakaretlere, atanmış-seçilmiş bağlamına hapsedilen yüzeysel cehalet dolu tartışmalarla muhatap oluyoruz.

Devletin kurum ve çalışanlarına yönelik bu sistematik saldırının son günlerde 'militan' söylemiyle kendini gösterdiğini aktaran Altun, bu söylemin demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine saldırı anlamına geldiğini ifade etti. Muhalefet etmenin ve eleştiride bulunmanın demokratik sınırlar içinde olmalı. Türkiye'nin hak etmediği bu seviyesiz dilin toplumda da bir karşılığı yok.

Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin ve büyük bir medeniyetin varisidir. Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. Elbette bunların bizleri çalışmalarımızdan alıkoyması ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlü Türkiye idealine yürümemizi engellemesi asla mümkün değildir.