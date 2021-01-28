Sivas'ta dedeleri 40 gün gidip geri dönmezdi! Miras olarak bıraktı para teklifini reddettiler

Atalay, "Bu bize büyük bir vasiyet bu kitaplar, satılmayacak. Yaklaşık 500 tane kitabı vardı, biz bu vasiyet üzerine 300 tanesini Sivas’taki Ziya Bey Kütüphanesine bağışladık. Dedemin adına. Bu kalan kitapları da torunlarına bıraktığı bir miras, biz elimizden geldiği kadarıyla bakmaya çalışıyoruz." diye konuştu.