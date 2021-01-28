Sivas'ta dedeleri 40 gün gidip geri dönmezdi! Miras olarak bıraktı para teklifini reddettiler
SİVAS'ta bir aile, dedelerinden kendilerine miras kalan tarihi kitaplara gözleri gibi bakıyor.
Altınyayla ilçesi Altınyurt Mahallesinde yaşayan ve 1990 yılında 83 yaşındayken vefat eden Hacı Mehmet Taşdemir, torunlarına aralarında çok sayıda elyazması eserin de bulunduğu kitaplarını miras olarak bıraktı.
Taşdemir’in torunları, el yazması eserleri Sivas'ta bulunan Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesi’ne bağışlarken kalan tarihi değere sahip 200 kitaba da sahip çıkıyor. Atalay ailesi, yıllara meydan okuyan kitapları özenle saklıyor.
"Mağaraya çekiliyordu"
Taşdemir’in torunun oğlu olan Fevzi Atalay, dedesinin kendilerine kitapları satmamalarını vasiyet ettiğini belirterek, “Dedem 83 yaşındaydı, okumayı çok seviyordu gününün çoğunu okumakla geçiriyordu. Bazen kışları bizim buradaki mescidin olduğu yerde bir mağara vardı, oranın içine çekilip 40 gün boyunca gelmezdi. Orada sadece ufak yiyeceklerini alırdı ve kitaplarını okurdu. " dedi.
Atalay, "Bu bize büyük bir vasiyet bu kitaplar, satılmayacak. Yaklaşık 500 tane kitabı vardı, biz bu vasiyet üzerine 300 tanesini Sivas’taki Ziya Bey Kütüphanesine bağışladık. Dedemin adına. Bu kalan kitapları da torunlarına bıraktığı bir miras, biz elimizden geldiği kadarıyla bakmaya çalışıyoruz." diye konuştu.