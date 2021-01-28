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Hepsi birbirinden değerli! Eskişehir'de baskın yapılan evde bulundu

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de emniyet güçlerinin arama yaptığı bir evde 19 adet sikke ele geçirildi.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan A.A.’nın evinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve yapılan baskında Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen 19 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., emniyete götürüldü. Sikkeler, Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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