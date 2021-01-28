ABD'de çocuk kitabı yazarı istismarcı çıktı! Eşiyle birlikte çocuklarını kilitli odalarda...

ABD'de 'Gerçek Arkadaş' isimli bir çocuk kitabı yazarı olan Jennifer Wolfthal isimli kadın, kocasıyla birlikte skandalla gündeme geldi. Çiftin, çocuklarını hastaneye götürmelerinin ardından istismarcı oldukları, kilitli odalarda çocuklara işkence yaptıkları ortaya çıktı.

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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan ve A Real Friend (Gerçek Arkadaş) isimli çocuk kitabının yazarı Jennifer Wolfthal ve eşi Joseph Wolfthal'ın adı, skandal bir olayda geçti. Jennifer Wolfthal ve Joseph Wolfthal, 1 Ocak'ta 8 yaşındaki kızlarını hastaneye götürdü.

Doktorlar o sözlere inanmadı! Küçük kızın durumunu gören doktorlar ve dedektifler, kızın evde düştüğünü, dişlerini çok sert fırçalayıp ağzını yaraladığını ve baş dönmesi (vertigo) yaşadığını söyleyen aileye inanmadı.

"Muhtemel değil"

Polis raporunda, "Kızın boyu ve kilosu sebebiyle, başının arkasındaki şişlik, dudağındaki yırtık ve kırık dişin denge kaybı sonucu düşmeyle meydana gelmesi muhtemel değil." ifadeleri yer aldı.

Hastanede tedavi altına alınan kızda zatürre, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi birçok rahatsızlık tespit edildi. Yetersiz beslendiği de ortaya çıkan kızın vücudunda çürükler ve açık yaralar bulunuyordu.

Baba, suçu anneye attı

Baba Joseph, daha sonra polislere çocuklarla eşinin ilgilediğini, müdahale etmeye çalıştığında kendisine vurduğunu ve yere fırlattığını söyleyerek, eşinden korktuğunu ekledi.

Bu paraya serbest!

41 yaşındaki Jennifer, aynı gün tutuklansa da 76 bin dolar (yaklaşık 560 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı.

Çocukları kilitli odalarda yaşatmışlar

Kızın tedavisi sürerken eve giden dedektifler, 11 yaşında bir kızla ve 9 yaşında bir erkek çocuğun daha yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu, vücudunda morluklar bulunduğunu tespit etti. Çocukların, kapılarının dış tarafında kilitler bulunan odalarda yaşadığı ortaya çıktı.

Disiplin cezası aldığını söyledi

11 yaşındaki kız, polislere "uygun" vakitte tuvalete gitmediğinde, yatağını ıslattığında ve yemeğini yemediğinde disiplin cezası aldığını söyledi. Polisler yemeğin mısır gevreği, su ve sebze püresinden yapıldığını belirledi.