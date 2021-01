Usta oyuncu Cloris Leachman hayatını kaybetti! Emmy tarihine geçmişti

Yetmiş yılı aşkın bir süredir kariyerine devam eden Cloris Leachman'den bugün acı haber geldi. Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu.

Usta oyuncu Cloris Leachman 94 yaşında hayatını kaybetti. Leachman Kaliforniya'daki evinde kızı Dinah ile birlikteyken hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun Oscar ve Emmy başta olmak üzere birçok ödülü bulunuyordu. Leachman, Emmy tarihindeki en çok aday ve Julia Louis-Dreyfus ile birlikte en çok ödül alan aktris olmuştu.



Cloris Leachman kimdir?

22 kez aday gösterildiği Emmy Ödülleri'ni 8 kez kazanan Cloris Leachman, Timothy Bottoms ve Jeff Bridges ile birlikte rol aldığı The Last Picture Show filmiyle de birer Oscar ve Bafta ödülü kazandı. 1953 yılında George Englund ile evlenen Leachman'ın bu evlilikten 5 çocuğu bulunuyor. Çift 1979 yılında ayrılmıştı. Leachman'ın ölümünün ardından Stephen King ve Steve Martin gibi isimler üzüntülerini sosyal medya mesajlarıyla da dile getirdi. İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan vazgeçmeyen Leachman'ın rol aldığı son filmler High Holiday ve Not To Forget de yakında vizyona girecek.