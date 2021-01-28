ABD'de önemli bir ilk! Mahkeme FETÖ için suç örgütü tanımlaması yaptı

ABD'nin iki eyaletinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Concept Okulları ile ilgili devam eden soruşturmada kritik önemde bir gelişme yaşandı. Mahkeme, FETÖ’nün ABD’deki yapılanmasıyla ilgili de ilk defa suç örgütü tanımlaması yaptı.

Abone ol

Geçtiğimiz aylarda ABD’nin Ohio ve Illinois eyaletlerinde, FETÖ iltisaklı kişi ve kurumlara karşı FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ve ICE (Göçmenlik ve Gümrük Bakanlığı) birimleri harekete geçmiş, Türkiye de mahkemeye ek belgeler aktarmıştı.

Operasyonun Ankara’nın bir süredir sürdürdüğü hukuki diplomasinin sonucu olduğu konuşuluyordu. ABD güvenlik ve yargı birimlerinin yapmış olduğu operasyonla eşzamanlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına FETÖ bağlantılı 32 farklı kişi ve kuruma karşı ABD Federal Mahkemeleri’nde dava açılması da dikkat çekmişti.

Mahkemeden yeni karar

Oda TV'de yer alan habere göre; Süreç ilerlerken ABD’de yeni bir gelişme yaşandı. NIXON PEABODY LLP avukatlık firmasından eski bakan John R. Sandweg’in de olduğu 3 avukat imzasını taşıyan başvuruda Türkiye Cumhuriyeti, ABD’deki kanunlar çerçevesinde keşif yapılmasını istedi.

Türkiye Türk Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve Amerika’daki yasaları ihlal eden FETÖ’nün Concept Okulları ve ilgililerinin, bu yasa ihlallerini Türkiye’ye de taşıyarak Türk hukukunu ihlal ettiklerine ilişkin soruşturma kapsamında Türkiye keşif yapılmasını talep etti.

Başvuruda, soruşturmada açığa çıkan olaylar sıralandı.

İlk defa suç örgütü tanımlaması

Mahkeme söz konusu kararında FETÖ’nün ABD’deki yapılanmasıyla ilgili de ilk defa suç örgütü tanımlaması yapılması dikkat çekti.

ABD’deki mahkemenin verdiği karar bir ilk olarak nitelendiriliyor.

Öte yandan karar sonrası FETÖ yönetimin oldukça paniklediği konuşuluyor..

Kaynak: OdaTV