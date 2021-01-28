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Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'aşı milliyetçiliği' paylaşımı

Eski Bakan Mehmet Şimşek, aşı milliyetçiliğinin maliyetine dair yaptığı İngilizce paylaşımda "Aşı milliyetçiliğinin tahmini maliyeti 9 trilyon dolar" diye yazdı.

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AK Parti hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Mehmet Şimşek, uzun aradan sonra sessizliğini bozdu. Şimşek aşı milliyetçiliğiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"Aşı milliyetçiliğinin maliyeti 9 trilyon dolar"

Twitter'dan pandemi ve aşı gündemine dair İngilizce paylaşımda bulunan Mehmet Şimşek, "Aşı milliyetçiliğinin tahmini maliyeti 9 trilyon dolar" ifadelerini kullandı.

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