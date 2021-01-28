Okay Yokuşlu'nun yeni adresi belli oluyor

İspanya'da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, West Bromwich Albion yolunda.

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Futbol hayatına La Liga takımlarından Celta Vigo'da devam eden Okay Yokuşlu'nun yeni adresi İngiltere Premier Lig oluyor. West Bromwich Albion, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Celta Vigo ile görüşme halinde.

Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün ardından bu sezon Premier Lig'de forma giyecek dördüncü futbolcu olacak.

İngiliz ekibi Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.