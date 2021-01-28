Diagne'nin menajerinden flaş açıklama!

Süper Lig ekibi Galatasaray forması giyen ve İngiliz ekibi West Bromwich Albion'un transfer listesinde yer alan Mbaye Diagne ile ilgili menajerinden flaş açıklama geldi.

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Sezon başında Mbaye Diagne'ye Arap kulüplerinden teklif getiren futbolcu temsilcisi Fatih İlek, Sengalli oyuncuyla Webt Brom'a transferini konuştuğunu söyledi.

Oynama garantisi verildi

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İlek, "West Bromwich Albion, ona sürekli oynama garantisi verdi. Aslında Galatasaray'da mutlu; ama orada daha fazla süre alabileceğini düşündüğü için kabul etti. dedi.

"Diagne İngiltere'ye gidiyor"

"Diagne İngiltere'ye gidiyor. Yazışmalar yapıldı; bu iş bitti. Kiralık olarak gitti; ama zorunlu satın alma opsiyonu da var."

"Diagne, Fatih Terim'in sistemine uymuyor"

"Galatasaray için müthiş bir transfer; çünkü bence Diagne, Fatih Terim'in sistemine uymuyor."

"Galatasaray'ın önünü açacak bir operasyon oldu"

Ayrıca Galatasaray, 2.5 milyon Euro maaştan kurtulup, üstüne kiralama bedeli alıyor. Galatasaray'ın önünü açacak bir operasyon oldu"

19 maç 11 gol

Öte yandan 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 29 yaşındaki santrfor; bu sezon forma giydiği 19 maçta 11 gol kaydetti. Senegalli oyuncunun sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.