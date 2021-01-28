Olay TV'nin ortağı Hüseyin Köksal, KRT'yi satın aldı! Medya gündemi hareketlendi

TÜRKİYE'nin dün ilk kez İnternethaber'den duyduğu olayda önemli gelişmeler yaşanıyor. Kapatılan Olay TV'nin ortağı işadamı Hüseyin Köksal'ın KRT'yi satın aldığı iddiası medya dünyasını yeniden hareketlendirdi.

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Kapatılan Olay TV'nin eski ortağı Hüseyin Köksal ile KRT TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fırat Atabaş arasında ön protokol anlaşması yapıldığı ve işsiz kalan 180 Olay TV çalışanının artık KRT TV çatısı altında görev yapacağı belirtiliyor. Ön protokole göre KRT çalışanları 6 ay daha maaş alacak. KRT'de 80 çalışanın olduğu biliniyor.

Devir işlemi 2 Şubat tarihine kadar tamamlanacak

KRT kaynakları; Olay TV'nin muhasebe görevlilerinin, 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren KRT TV'nin hesaplarını incelemek için kanalda olduğunu ve kanal yönetiminin satışla ilgili çalışanlara açıklama yapacağını belirtti.

Kapatılan Olay TV ile KRT arasında görüşmeler sürerken, devir işleminin 2 Şubat tarihine kadar tamamlanacağı, KRT TV'nin tüm ekipmanlarıyla birlikte Olay TV'nin Kağıthane'de bulunan ofisine taşınacağı belirtiliyor. Ancak Olay TV ve KRT TV yönetimi tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kılıçdaroğlu, KRT'nin verilmesi için bizzat devreye girdi

İlk olarak İnternethaber'in verdiği gelişmede detaylar şöyle:

Kamuoyu Hüseyin Köksal ismini Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olarak biliyor. Olay TV'nin finansal sponsoru olunca İmamoğlu'nun medyasını kuran adam olarak nitelendi.

Hüseyin Köksal, hayal kırıklığı ile biten Olay TV macerasının ardından yeni bir kanal için görüşmeler yapmaya başladı. İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bu arayışta aracı oldu. Hüseyin Köksal, 2 kanalla talipli olarak görüştü. Bu kanallardan biri Flash TV diğeri KRT'ydi. Flash TV devir için 5 milyon dolar isteyince rota KRT'ye döndü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun KRT'nin bu ekibe verilmesi için bizzat devreye girdiği söyleniyor.