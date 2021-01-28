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Aydın'da gelen mesajla şok oldu! Telefon firmasını dize getirdi

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da yaşayan kepçe operatörü Sezgin Sevim telefonuna gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Sevim verdiği hukuk savaşını kazandı.

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Edinilen bilgiye göre, Nazillili kepçe operatörü Sezgin Sevim, 2018 yılının Aralık ayında ilçedeki bir firmadan sıfır cep telefonu satın aldı. Kullandığı telefona yaklaşık 17 ay sonra 'IMEI numarası kopyalanmıştır, cihaz 30 gün içinde kapatılacaktır' mesajı üzerine şaşıran tüketici Sezgin Sevim mesajla birlikte telefonu satın aldığı firmaya gitti.

Firmadan olumlu yanıt alamayan Sevim, bunun üzerine Nazilli İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. garanti kapsamındaki bir telefonun klonlu olmasına anlam veremediğini belirten Sevim, "Firma sahibi yapabileceği bir şey olmadığını söyleyince ben de yasal yollara başvuracağımı söyledim. Satıcı ‘istediğini yapabilirsin’ dedikten sonra ben de Nazilli İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptım. Heyetten lehime karar çıkınca karşı taraf bana dava açmış. Hem mağdur hem de mahkemelik oldum. Satıcı mahkemede emsal kararları ortaya koymuş. Avukat tutmadan kendimi savunduğum. Dün görülen dava lehime sonuçlandı. Satıcının davası reddedildi. Mağduriyetimin giderilmesine karar verildi" diyerek hukuk mücadelesi verirken zaman kaybettiğini ancak haklı davasını kazandığını söyledi.


"Sıfır aldığım telefon klonlu çıktı"
Olayın başkasının başına gelmemesi için çevresindeki herkesi uyardığını da belirten Sezgin Sevim, "Bu bir örnek olsun. Sıfır aldığım telefon klonlu çıktı. Firma bana ‘sen kullanırken olmuştur’ dedi. İlgi-alaka göstermedi ve telefon kapanınca ben de dava açtım. Ben parayı kolay kazanmıyorum. Durduk yere sıkıntılı zamanımda başka bir yerden bir kez daha sıfır telefon almak zorunda kaldım. Sıfır dahi olsa telefonu güvenilir yerlerden alın. Sıfır kutudaki telefonda IMEI numarası faturadaki ile tutmadığını ancak uyarı mesajı gelince öğrenebildim. Ben bu hatayı yaptım, başkaları yapmasın" diyerek herkesin dikkatli olmasını tavsiye etti.

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