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Bakan Koca'dan uyarı: Kısıtlamalara uymalıyız

Fahrettin Koca, açıklanan günlük vaka sayılarının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen koronavirüs vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, durumun ciddiyetine varılması gerektiğini belirtti.

"Kısıtlamalara uymalıyız"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kısıtlamalara uyulması gerektiğni belirterek, "Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız." ifadelerini kullandı.

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