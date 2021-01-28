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Hollanda'da mağazalar yağmalamaya karşı beton blok kullanıyor

Hollanda'nın başkentindeki mağaza vitrinleri, sokağa çıkma kısıtlamasını protesto eden göstericilerin yağmalama olaylarına karşı beton bloklarla kapatıldı.

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Hollanda Hükümeti tarafından, ülke genelindeki vaka sayılarında azalma görülmemesi üzerine ilave tedbir uygulama kararı alındı.

Hükümet, sokağa çıkma yasağı ve uçuş yasağının da içinde olduğu bir dizi tedbir açıkladı. Ülke genelinde 9 Şubat'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 23 Ocak itibarıyla uygulanmaya başladı. Kısıtlamalara karşı olan binlerce gösterici ise protesto için sokaklara döküldü.

Mağazalar yağmalandı
Polisle çatışmaya giren eylemciler bir süre sonra çevredeki araçları ve motosikletleri ateşe verdi, birçok mağazayı da camlarını kırarak yağmaladı.

Vitrinlere beton blok önlemi
Bunun üzerine Amsterdam'daki birçok lüks mağaza yağma riskine karşı beton bloklar ve tahta plakalarla önlem aldı.

Polisin sıkı güvenlik önlemlerine rağmen yağma ve şiddet olaylarının önüne geçememesi, ülkede ABD'deki benzer manzaraları ortaya çıkardı.

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