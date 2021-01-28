BIST 1.498
DOLAR 7,35
EURO 8,92
ALTIN 433,71
HABER /  GÜNCEL
ADV Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu

Ankara'da, ürettikleri sahte içkileri 'acı su' parolasıyla satıyorlardı

Ankara'da, ürettikleri sahte içkileri kendilerine ait büfede ’acı su’ parolası ile sattığı belirlenen H.K. ve oğlu A.K, jandarma tarafından gözaltına alındı. Baba tutuklanırken, oğlu adli kontrolle serbest bırakıldı.

Abone ol

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi’nde sahte alkollü içki ürettiği belirlenen H.K. ve oğlu A.K.’nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 375 litre bandrolsüz alkol, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve 1 kesici alet ele geçirildi. Baba ve oğlunun ürettikleri sahte içkileri, kendilerine ait büfede ’acı su’ parolasıyla müşterilerine sattığı belirlendi. Baba ve oğlu jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Baba H.K. tutuklanırken, oğul A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'deki iş adamı cinayetinde tüyler ürperten ifadeler
Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu
Dünyada bir ilki gerçekleştiren Türk Telekom'dan dışa bağımlılığı azaltacak teknoloji
Türkiye'den ihracatın 10 milyar doları geçtiği ABD'ye lojistik merkezi
AstraZeneca koronavirüs aşısının yalnızca 65 yaş altına uygulanması tavsiye edildi
Aydın'da gelen mesajla şok oldu! Telefon firmasını dize getirdi
Adana'da akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar
Olay TV'nin ortağı Hüseyin Köksal, KRT'yi satın aldı! Medya gündemi hareketlendi
Nihat Özdemir: Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var
Eskişehirspor'dan 11 futbolcuya kötü haber: Transfer yasağını kaldıramadı
Yorumlar