Türkiye'den ihracatın 10 milyar doları geçtiği ABD'ye lojistik merkezi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yurt dışı lojistik merkezlerinin Türk ihracatçısının yeni pazarlara erişmesine hız kazandıracağını belirterek, "ABD'de açmayı planladığımız lojistik merkezi için detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefimiz var. Bu hedefe hızla ulaşmamız adına açılacak lojistik merkezinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz" dedi.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından tekstil, mobilya ve halı sektörlerine yönelik, sektör temsilcilerinin de katılımıyla 'ABD Lojistik Merkezi Fırsatları' konulu çerim içi toplantı düzenlendi. Burada konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, yurt dışı lojistik merkezlerinin faaliyete geçmesi için bir süredir Ticaret Bakanlığı öncülüğünde çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

Lojistik merkezlerin konumu olarak Batı Afrika ve Kuzey Amerika'nın öne çıktığını dile getiren Gülle, "Batı Afrika'da Gana özelinde faaliyetler devam ediyor. Kuzey Amerika'da ise ABD’de açmayı planladığımız lojistik merkezi için detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefimiz var. Bu hedefe hızla ulaşmamız adına açılacak lojistik merkezlerinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Lojistik merkezinin konumunu ise sektörlerimizin maksimum faydasını gözeterek belirlememiz gerekiyor. Sektörel kümelenme, üstün rekabet gücüne sahip olmanın ve ekonomik kalkınmanın temelini oluşturan önemli bir faktör. Lojistik merkezlerimiz özelinde oluşacak sektörel kümelenme ile ihracatçımızın maliyetlerinde önemli düşüşler yaşanacak. Ayrıca ihracatçılarımız Bakanlığımız tarafından verilen desteklerden de faydalanacak" ifadelerini kullandı.

"Maine Eyaleti'nde halı sektörünün pazar payı yüzde 78" Lojistik merkezlerinin konumunun doğru belirlenmesi gayesiyle Türkiye’nin ABD’nin eyaletlerine göre ihracatını analiz ettiklerini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti: "Bilhassa halı, mobilya ve ev tekstili sektörlerinin eyaletlerdeki pazar paylarını hesapladık. Halı sektörümüzün 2020 yılının ilk 11 ayında pazar payı Maine eyaletinde yüzde 78, Güney Carolina’da yüzde 60, New Jersey'de yüzde 48, New York'ta ise yüzde 45 seviyesinde. Mobilya sektörümüzün aynı dönemde pazar payı Delaware eyaletinde yüzde 11, Missouri'de yüzde 5.4, New Jersey'de yüzde 1.7, Washington'da ise yüzde 1.4 seviyesinde. Mobilya sektöründe diğer eyaletlerde pazar payımızın yüzde 1'in altında olduğunu görüyoruz. Ev tekstilinde de aynı dönemde pazar payımız Connecticut'ta yüzde 25.4, Maine'de yüzde 8.3, Wisconsin'de yüzde 7.3, Massachusetts'te yüzde 6.7, Güney Dakota'da ise yüzde 5.9… Özellikle halı ve ev tekstilinde bazı eyaletlerde ülkemizin pazarda ciddi hakimiyet sağladığı anlaşılıyor. Lojistik merkezleri için konum ve sektörlerin belirlenmesinde bu verileri dikkate almamız şart. Bunun yanında pandemi sürecinde elektronik ticaretin önemi de hızla arttı."

"Yeni pazarlara erişmemize hız kazandıracak"

Gülle, yurt dışı lojistik merkezlerinin ihracatçı için bir bölgesel üs görevi göreceğini; pazara erişim maliyetlerini düşüreceğini ve yeni pazarlara erişilmesine hız kazandıracağını belirterek, "Lojistik merkezlerimizin konumlarını belirlerken ihracatçımızın bölgeye fiziksel ihracatının yanında e-ihracat olanaklarını dikkate alacak; e-ihracat yapan firmalarımızın da ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Sektörlerden gelecek katkılarla bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırarak en kısa sürede, yurt dışı lojistik merkezlerimizi faaliyete geçirme arzusundayız" dedi.

"ABD'ye ihracat 2020’de her ay artış gösterdi"

Toplantıda verilen bilgiye göre; 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine hızla ulaşılması için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl 226 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandıran Türk ihracatçısı, salgından dolayı küresel talep daralmasına rağmen 2020 yılında ABD'ye yüzde 13.5 artışla 10 milyar 186 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. Türk ihracatçısının salgı sürecinde yoğun çalışmalar yaptığı pazarlardan ABD'ye ihracatı 2020'de her ay artış gösterdi ve en fazla ihracat gerçekleştirilen üçüncü ülke oldu.

ABD'ye ihracatta en dikkati çekici artışlar ise halı (yüzde 40.2 artışla 932 milyon 355 bin dolar), çelik (yüzde 59 artışla 430 milyon 830 bin dolar), mücevher (yüzde 54.5 artışla 485 milyon 206 bin dolar), hazır giyim ve konfeksiyon (yüzde 22.6 artışla 793 milyon 626 bin dolara) sektörlerinde yaşandı. Türkiye'nin en önemli 5 pazarından biri olan ABD'ye ilişkin TİM tarafından hazırlanan raporda, "Türkiye’nin küresel ticarette en çok konu edilen 1000 ürünün 192'sinde ABD pazarı için önemli bir potansiyeli mevcut" tespitine yer verildi.

Salgın sürecinin sona ermesinin ardından özellikle ihracatın ABD'ye daha da artması ve ilerleyen dönemlerde 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda; ABD'de lojistik merkezi açılması amacıyla çalışmalar yapılıyor.