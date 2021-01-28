AstraZeneca koronavirüs aşısının yalnızca 65 yaş altına uygulanması tavsiye edildi

Almanya Sağlık Bakanlığı; İngiliz ve İsveç ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 18-65 yaşa uygulanmasını tavsiye etti.

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Almanya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; Daimi Aşı Komisyonunun kararı doğrultusunda İngiliz ve İsveç ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 65 yaş altına uygulanmasının tavsiye edildiği ifade edildi.

Komisyonun buna gerekçe olarak 65 yaşından itibaren aşıların etkililiğini değerlendirmeye yönelik yeterli veri bulunmadığını gösterdiği aktarıldı.

Avrupa İlaç Ajansının AstraZeneca'ya onay vermesi bekleniyor.