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Rusya'dan Batı'ya Navalnıy yanıtı: Kendi sorunlarınıza odaklanın

Anadolu Ajansı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin kendi sorunlarının çözümüne odaklanmaları gerektiğini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Batı ülkelerinin tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için geçen hafta yapılan gösterilerle ilgili Rus yönetimini eleştiren açıklamalarını değerlendirdi.

Batılı siyasetçilerin bu yöndeki açıklamaları birbirinden kopyaladıklarını belirten Zaharova, "Bu ülkelerden bu tür açıklamaları duymak garip. Söz konusu ülkeler, demokratik şekilde protesto eden vatandaşlara yönelik sadece cop değil; göz yaşartıcı gaz, tazyikli su, plastik mermileri de kullanmaktan çekinmiyor" dedi.

Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' protestosu ile ABD kongre binasına 6 Ocak'ta yapılan baskınından örnek veren Zaharova, Batı ülkelerinin 'iki yüzlü' davranış sergilediğini kaydetti.

Zaharova, "Rusya'daki demokrasi konusunda çok endişeli olan Batı ortaklarımızın kendi sorunlarının çözümüne odaklanmaları gerekiyor. Ülkelerinizde çok sorun birikti. Kendi vatandaşlarınızı ve demokrasinin korunmasını düşünmeniz lazım" ifadelerini kullandı.

Navalnıy'nın serbest kalması için gösteri yapılmıştı 

Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz protesto gösterisi 23 Ocak'ta düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'a destek amacıyla yapılan protesto gösterilerinin 'yasa dışı ve kabul edilemez' olduğunu savunmuştu. Navalnıy da 31 Ocak'ta protesto gösterilerinin yeniden yapılacağını duyurmuştu.

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